Nov. 10

#39399 - HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC, TI-IVES- 157-94-0601H-5, SE NE 6-157N-94W, MOUNTRAIL CO., 1938’ FNL AND 426’ FEL, DEVELOPMENT, ‘CONFIDENTIAL’, TIOGA, 2351’ GROUND, BOTTOM HOLE LOCATION: LOT 4, 1-157N-95W, API – 33-061-05080, PROPOSING DRILL-BACK OUTSIDE OF THE SPACING UNIT



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