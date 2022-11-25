Nov. 10
#39399 - HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC, TI-IVES- 157-94-0601H-5, SE NE 6-157N-94W, MOUNTRAIL CO., 1938’ FNL AND 426’ FEL, DEVELOPMENT, ‘CONFIDENTIAL’, TIOGA, 2351’ GROUND, BOTTOM HOLE LOCATION: LOT 4, 1-157N-95W, API – 33-061-05080, PROPOSING DRILL-BACK OUTSIDE OF THE SPACING UNIT
#39400 - HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC, TI-IVES- 157-94-0601H-4, SE NE 6-157N-94W, MOUNTRAIL CO., 1969’ FNL AND 417’ FEL, DEVELOPMENT, ‘CONFIDENTIAL’, TIOGA, 2350’ GROUND, BOTTOM HOLE LOCATION: LOT 4, 1-157N-95W, API – 33-061-05081, PROPOSING DRILL-BACK OUTSIDE OF THE SPACING UNIT
#39401 - HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC, TI-IVES- 157-94-0601H-3, SE NE 6-157N-94W, MOUNTRAIL CO., 2001’ FNL AND 408’ FEL, DEVELOPMENT, ‘CONFIDENTIAL’, TIOGA, 2350’ GROUND, BOTTOM HOLE LOCATION: SW NW, 1-157N-95W, API – 33-061-05082, PROPOSING DRILL-BACK OUTSIDE OF THE SPACING UNIT
#39402 - HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC, TI-IVES- 157-94-0601H-2, SE NE 6-157N-94W, MOUNTRAIL CO., 2033’ FNL AND 399’ FEL, DEVELOPMENT, ‘CONFIDENTIAL’, TIOGA, 2351’ GROUND, BOTTOM HOLE LOCATION: SW NW, 1-157N-95W, API – 33-061-05083, PROPOSING DRILL-BACK OUTSIDE OF THE SPACING UNIT
Nov. 14
#39403 - WHITING OIL AND GAS CORPORATION, OLSON 31-31H, NW NE 31-156N-96W, WILLIAMS CO., 915’ FNL AND 1865’ FEL, DEVELOPMENT, DOLLAR JOE, 2162’ GROUND, API – 33-105-05914, PROPOSING DRILL-BACK OUTSIDE OF THE SPACING UNIT
#39404 - WHITING OIL AND GAS CORPORATION, OLSON 31-31-2H, NW NE 31-156N-96W, WILLIAMS CO., 960’ FNL AND 1865’ FEL, DEVELOPMENT, DOLLAR JOE, 2162’ GROUND, API – 33-105-05915, PROPOSING DRILL-BACK OUTSIDE OF THE SPACING UNIT
#39405 - WHITING OIL AND GAS CORPORATION, OLSON 31-31-3H, NW NE 31-156N-96W, WILLIAMS CO., 1005’ FNL AND 1865’ FEL, DEVELOPMENT, DOLLAR JOE, 2162’ GROUND, API – 33-105-05916, PROPOSING DRILL-BACK OUTSIDE OF THE SPACING UNIT
#39406 - WHITING OIL AND GAS CORPORATION, OLSON 31-31-4H, NW NE 31-156N-96W, WILLIAMS CO., 1050’ FNL AND 1865’ FEL, DEVELOPMENT, DOLLAR JOE, 2160’ GROUND, API – 33-105-05917, PROPOSING DRILL-BACK OUTSIDE OF THE SPACING UNIT
#39407 - WHITING OIL AND GAS CORPORATION, OLSON 31-31HU, NW NE 31-156N-96W, WILLIAMS CO., 1095’ FNL AND 1865’ FEL, DEVELOPMENT, DOLLAR JOE, 2159’ GROUND, API – 33-105-05918
#39408 - MARATHON OIL COMPANY, CLIFFORD 24-8TFH, NE NW 17-145N-94W, DUNN CO., 402’ FNL AND 1993’ FWL, DEVELOPMENT, KILLDEER, 2341’ GROUND, API – 33-025-04593, LOCATION OUTSIDE OF SPACING UNIT
#39409 - MARATHON OIL COMPANY, GORDER 34-8H, NE NW 17-145N-94W, DUNN CO., 402’ FNL AND 2033’ FWL, DEVELOPMENT, KILLDEER, 2345’ GROUND, API – 33-025-04594, LOCATION OUTSIDE OF SPACING UNIT
#39410 - MARATHON OIL COMPANY, BOGART 34-8TFH, NE NW 17-145N-94W, DUNN CO., 402’ FNL AND 2073’ FWL, DEVELOPMENT, KILLDEER, 2349’ GROUND, API – 33-025-04595, LOCATION OUTSIDE OF SPACING UNIT
#39411 - MARATHON OIL COMPANY, HEGGE 21-17TFH, NE NW 17-145N-94W, DUNN CO., 402’ FNL AND 2114’ FWL, DEVELOPMENT, KILLDEER, 2353’ GROUND, API – 33-025-04596, PROPOSING DRILL-BACK OUTSIDE OF THE SPACING UNIT
#39412 - MARATHON OIL COMPANY, HUSEBY 21-17H, NE NW 17-145N-94W, DUNN CO., 402’ FNL AND 2154’ FWL, DEVELOPMENT, KILLDEER, 2351’ GROUND, API – 33-025-04597, PROPOSING DRILL-BACK OUTSIDE OF THE SPACING UNIT
Nov. 15
#39413 - LIBERTY RESOURCES MANAGEMENT COMPANY, LLC, M&M W 158-93-28-33-1MBH,
NW NW 28-158N-93W, MOUNTRAIL CO., 376’ FNL AND 839’ FWL, DEVELOPMENT,
ENGET LAKE, 2370’ GROUND, API – 33-061-05084, PROPOSING DRILL-BACK OUTSIDE OF THE SPACING UNIT
#39414 - LIBERTY RESOURCES MANAGEMENT COMPANY, LLC, M&M W 158-93-28-33-2MBH,
NW NW 28-158N-93W, MOUNTRAIL CO., 376’ FNL AND 874’ FWL, DEVELOPMENT,
ENGET LAKE, 2371’ GROUND,API – 33-061-05085, PROPOSING DRILL-BACK OUTSIDE OF THE SPACING UNIT
#39415 - LIBERTY RESOURCES MANAGEMENT COMPANY, LLC, M&M W 158-93-28-33-3MBH,
NW NW 28-158N-93W, MOUNTRAIL CO., 376’ FNL AND 909’ FWL, DEVELOPMENT,
ENGET LAKE, 2374’ GROUND, API – 33-061-05086, PROPOSING DRILL-BACK OUTSIDE OF THE SPACING UNIT
#39416 - LIBERTY RESOURCES MANAGEMENT COMPANY, LLC, M&M W 158-93-28-33-5MBH,
NW NW 28-158N-93W, MOUNTRAIL CO., 376’ FNL AND 944’ FWL, DEVELOPMENT,
ENGET LAKE, 2377’ GROUND, API – 33-061-05087, PROPOSING DRILL-BACK OUTSIDE OF THE SPACING UNIT
Nov. 16
#39417—BISON LAND & MINERALS, LLC, WEST DRY CREEK 1H, SW NE 12-160N-85W, RENVILLE CO., 2511’ FNL AND 2096’ FEL, WILDCAT, ‘CONFIDENTIAL’, 1709’ GROUND, BOTTOM HOLE LOCATION: NW NE 12-160N-85W, API # 33-075-01491
Nov. 17
#39418 - RAMPART ENERGY COMPANY, COTEAU 5, NE SE 12-145N-88W, MERCER CO.,1408’ FSL AND 1138’ FEL, DEVELOPMENT, ‘CONFIDENTIAL’, WILDCAT, 2022’ GROUND, API – 33-057-00046
#39419 - PETRO-HUNT DAKOTA, LLC, DEAN WORMER 149-102-33D-3H, SW SE 33-149N-102W, MCKENZIE CO., 415’ FSL AND 2185’ FEL, DEVELOPMENT, ‘CONFIDENTIAL’, MOLINE, 2289’ GROUND, BOTTOM HOLE LOCATION: NW NE 28-149N-102W, API – 33-053-09949, PROPOSING DRILL-BACK OUTSIDE OF THE SPACING UNIT
#39420 - PETRO-HUNT DAKOTA, LLC, TY WEBB 148-103-1A-12-4H, SW SE 33-149N-102W, MCKENZIE CO., 415’ FSL AND 2150’ FEL, DEVELOPMENT, ‘CONFIDENTIAL’, SHEEP BUTTE, 2289’ GROUND, BOTTOM HOLE LOCATION: SW SE 12-148N-103W, API – 33-053-09950, LOCATION OUTSIDE OF SPACING UNIT
Nov. 18
#39421 - MUREX PETROLEUM CORPORATION, HL-EVELYN LAHTI 10-3H MB, NE NW 15-154N-91W, MOUNTRAIL CO., 325’ FNL AND 2400’ FWL, DEVELOPMENT, SANISH, 2291’ GROUND, API – 33-061-05088
#39422 - MUREX PETROLEUM CORPORATION, HL-HARLEN LAHTI 10-3H MB, NE NW 15-154N-91W, MOUNTRAIL CO., 325’ FNL AND 2430’ FWL, DEVELOPMENT, SANISH, 2291’ GROUND, API – 33-061-05089
#39423 - CONTINENTAL RESOURCES, INC., SKACHENKO FEDERAL 11-31HSL, SW SW 32-146N-95W, DUNN CO., 330’ FSL AND 395’ FWL, DEVELOPMENT, ‘CONFIDENTIAL’, CHIMNEY BUTTE, 2364’ GROUND, BOTTOM HOLE LOCATION: NE NE 30-146N-95W, API – 33-025-04598, PROPOSING DRILL-BACK OUTSIDE OF THE SPACING UNIT
#39424 - CONTINENTAL RESOURCES, INC., BICE FEDERAL 7-32H1, SW SW 32-146N-95W, DUNN CO., 330’ FSL AND 435’ FWL, DEVELOPMENT, ‘CONFIDENTIAL’, CHIMNEY BUTTE, 2364’ GROUND, BOTTOM HOLE LOCATION: NW NW 29-146N-95W, API – 33-025-04599
#39425 - CONTINENTAL RESOURCES, INC., BICE FEDERAL 8-32H, SW SW 32-146N-95W, DUNN CO., 330’ FSL AND 475’ FWL, DEVELOPMENT, ‘CONFIDENTIAL’, CHIMNEY BUTTE, 2364’ GROUND, BOTTOM HOLE LOCATION: NW NW 29-146N-95W, API – 33-025-04600
#39426 - CONTINENTAL RESOURCES, INC., BICE FEDERAL 9-32H1, SW SW 32-146N-95W, DUNN CO., 330’ FSL AND 515’ FWL, DEVELOPMENT, ‘CONFIDENTIAL’, CHIMNEY BUTTE, 2364’ GROUND, BOTTOM HOLE LOCATION: NE NW 29-146N-95W, API – 33-025-04601
Nov. 22
#39427 - HUNT OIL COMPANY, BLUE RIDGE 159-100-5-8H 3, LOT 2 05-159N-100W, WILLIAMS CO., 480’ FNL AND 2331’ FEL, DEVELOPMENT, GREEN LAKE, 2077’ GROUND, API – 33-105-05919, PROPOSING DRILL-BACK OUTSIDE OF THE SPACING UNIT
#39428 - HUNT OIL COMPANY, BLUE RIDGE 159-100-5-8H 4, LOT 2 05-159N-100W, WILLIAMS CO., 480’ FNL AND 2301’ FEL, DEVELOPMENT, GREEN LAKE, 2075’ GROUND, API – 33-105-05920, PROPOSING DRILL-BACK OUTSIDE OF THE SPACING UNIT
#39429 - PETRO-HUNT DAKOTA, LLC, DEAN WORMER 149-102-33D-4H, SE SE 33-149N-102W, 420’ FSL AND 735’ FEL, DEVELOPMENT, ‘CONFIDENTIAL’, MOLINE, 2304’ GROUND, BOTTOM HOLE LOCATION: NE NE 28-149N-102W, API – 33-053-09951
#39430 - PETRO-HUNT DAKOTA, LLC, D ANNUNZIO 148-102-6B-7-1H, SE SE 33-149N-102W, 420’ FSL AND 700’ FEL, DEVELOPMENT, ‘CONFIDENTIAL’, BOXCAR BUTTE, 2304’ GROUND, BOTTOM HOLE LOCATION: LOT 4 7-148N-102W, API – 33-053-09952
Nov. 23
#39431 - GRAYSON MILL OPERATING, LLC, MARGARET 5-8 2H, LOT 4, 5-150N-100W, MCKENZIE CO., 289’ FNL AND 1065’ FWL, DEVELOPMENT, SPRING CREEK, 2171’ GROUND, PROPOSING DRILL-BACK OUTSIDE OF THE SPACING UNIT, API – 33-053-09953
#39432 - GRAYSON MILL OPERATING, LLC, MARGARET 5-8 XW 1H, LOT 4, 5-150N-100W, MCKENZIE CO., 319’ FNL AND 1063’ FWL, DEVELOPMENT, SPRING CREEK, 2171’ GROUND, PROPOSING DRILL-BACK OUTSIDE OF THE SPACING UNIT, API – 33-053-09954