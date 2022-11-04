Oct. 31
#39359 - CONTINENTAL RESOURCES, INC., ARTHUR 3-12HSL1, SW SW 12-146N-97W, DUNN CO., 500’ FSL AND 887’ FWL, DEVELOPMENT, ‘CONFIDENTIAL’, LITTLE KNIFE, 2551’ GROUND, BOTTOM HOLE LOCATION: LOT 4, 1-146N-97W, API – 33-025-04578
#39360 - CONTINENTAL RESOURCES, INC., HEGLER 3-13HSL1, SW SW 12-146N-97W, DUNN CO., 500’ FSL AND 1022’ FWL. DEVELOPMENT, ‘CONFIDENTIAL’, LITTLE KNIFE, 2554’ GROUND, BOTTOM HOLE LOCATION: SW SW 24-146N-97W, API – 33-025-04579, LOCATION OUTSIDE OF SPACING UNIT
Nov. 2
#39361 - MARATHON OIL COMPANY, SKIP 31-29H, NE NW 29-146N-94W, DUNN CO., 471’ FNL AND 1666’ FWL, DEVELOPMENT, BAILEY, GROUND, API – 33-025-04590, PROPOSING DRILL-BACK OUTSIDE OF SPACING UNIT
#39362 - GRAYSON MILL OPERATING, LLC, WILLISTON 25-36F 3H, LOT 4 19-154N-100W, WILLIAMS CO., 223’ FSL AND 298’ FWL, DEVELOPMENT, CATWALK, 1850’ GROUND, API – 33-105-05900, LOCATION OUTSIDE OF THE SPACING UNIT
#39363 - GRAYSON MILL OPERATING, LLC, WILLISTON 25-36F 4H, LOT 4 19-154N-100W, WILLIAMS CO., 223’ FSL AND 328’ FWL, DEVELOPMENT, CATWALK, 1850’ GROUND, API – 33-105-05901, LOCATION OUTSIDE OF THE SPACING UNIT
#39364 - GRAYSON MILL OPERATING, LLC, WILLISTON 25-36F 5H, LOT 4 19-154N-100W, WILLIAMS CO., 223’ FSL AND 358’ FWL, DEVELOPMENT, CATWALK, 1850’ GROUND, API – 33-105-05902, LOCATION OUTSIDE OF THE SPACING UNIT
#39365 - GRAYSON MILL OPERATING, LLC, WILLISTON 25-36F 6H, LOT 4 19-154N-100W, WILLIAMS CO., 224’ FSL AND 388’ FWL, DEVELOPMENT, CATWALK, 1850’ GROUND, API – 33-105-05903, LOCATION OUTSIDE OF THE SPACING UNIT
#39366 - GRAYSON MILL OPERATING, LLC, WILLISTON 30-31F XE 1H, LOT 4 19-154N-100W, WILLIAMS CO., 224’ FSL AND 418’ FWL, DEVELOPMENT, CATWALK, 1850’ GROUND, API – 33-105-05904, LOCATION OUTSIDE OF THE SPACING UNIT
#39367 - GRAYSON MILL OPERATING, LLC, WILLISTON 25-36F 2H, LOT 4 19-154N-100W, WILLIAMS CO., 222’ FSL AND 268’ FWL, DEVELOPMENT, CATWALK, 1850’ GROUND, API – 33-105-05905, LOCATION OUTSIDE OF THE SPACING UNIT
#39368 - MARATHON OIL COMPANY, RED 31-29TFH, NE NW 29-146N-94W, DUNN CO., 511’ FNL AND 1666’ FWL, DEVELOPMENT, BAILEY, 2320 GROUND, API – 33-025-04580, PROPOSING DRILL-BACK OUTSIDE OF SPACING UNIT
#39369 - MARATHON OIL COMPANY, AMBER 31-29H, NE NW 29-146N-94W, DUNN CO., 551’ FNL AND 1667’ FWL, DEVELOPMENT, BAILEY, 2320 GROUND, API – 33-025-04581, PROPOSING DRILL-BACK OUTSIDE OF SPACING UNIT
#39370 - MARATHON OIL COMPANY, DEUCE 21-29TFH, NE NW 29-146N-94W, DUNN CO., 591’ FNL AND 1667’ FWL, DEVELOPMENT, BAILEY, 2320 GROUND, API – 33-025-04582, PROPOSING DRILL-BACK OUTSIDE OF SPACING UNIT
#39371 - MARATHON OIL COMPANY, THOMPSON 44-20TFH, NE NW 29-146N-94W, DUNN CO., 631’ FNL AND 1667’ FWL, DEVELOPMENT, BAILEY, 2321 GROUND, API – 33-025-04583, LOCATION OUTSIDE OF SPACING UNIT
#39372 - MARATHON OIL COMPANY, SANDRA 34-20H, NE NW 29-146N-94W, DUNN CO., 671’ FNL AND 1668’ FWL, DEVELOPMENT, BAILEY, 2321 GROUND, API – 33-025-04584, LOCATION OUTSIDE OF SPACING UNIT
#39373 - MARATHON OIL COMPANY, LOUISE 34-20TFH, NE NW 29-146N-94W, DUNN CO., 711’ FNL AND 1668’ FWL, DEVELOPMENT, BAILEY, 2321 GROUND, API – 33-025-04585, LOCATION OUTSIDE OF SPACING UNIT
#39374 - MARATHON OIL COMPANY, PEGGY 24-20H, NE NW 29-146N-94W, DUNN CO., 751’ FNL AND 1668’ FWL, DEVELOPMENT, BAILEY, 2321 GROUND, API – 33-025-04586, LOCATION OUTSIDE OF SPACING UNIT
#39375 - MARATHON OIL COMPANY, BETH 24-20TFH, NE NW 29-146N-94W, DUNN CO., 791’ FNL AND 1669’ FWL, DEVELOPMENT, BAILEY, 2321 GROUND, API – 33-025-04587, LOCATION OUTSIDE OF SPACING UNIT
#39376 - MARATHON OIL COMPANY, WHALEN 14-20H, NE NW 29-146N-94W, DUNN CO., 831’ FNL AND 1669’ FWL, DEVELOPMENT, BAILEY, 2323 GROUND, API – 33-025-04588, LOCATION OUTSIDE OF SPACING UNIT
#39377 - MARATHON OIL COMPANY, LEAH 14-20TFH, NE NW 29-146N-94W, DUNN CO., 871’ FNL AND 1669’ FWL, DEVELOPMENT, BAILEY, 2326 GROUND, API – 33-025-04589, LOCATION OUTSIDE OF SPACING UNIT
Nov. 3
#39378 - HUNT OIL COMPANY, HALLIDAY 146-92-30-31H- 3, LOT 1, 30-146N-92W, DUNN CO., 300’ FNL AND 1180’ FWL, DEVELOPMENT, ‘CONFIDENTIAL’, WERNER, 2329’ GROUND, BOTTOM HOLE LOCATION: LOT 4, 31-146N-92W, API – 33-025-04591, PROPOSING DRILL-BACK OUTSIDE OF THE SPACING UNIT
#39379 - HUNT OIL COMPANY, HALLIDAY 146-92-30-31H- 4, LOT 1, 30-146N-92W, DUNN CO., 300’ FNL AND 1210’ FWL, DEVELOPMENT, ‘CONFIDENTIAL’, WERNER, 2329’ GROUND, BOTTOM HOLE LOCATION: SE SW 31-146N-92W, API – 33-025-04592, PROPOSING DRILL-BACK OUTSIDE OF THE SPACING UNIT
#39380 - EAGLE OPERATING, INC., CUTBANK #18-13, SW SW 18-159N-81W, BOTTINEAU CO., 660’ FSL AND 600’ FWL, EXTENSION, ‘CONFIDENTIAL’, CHATFIELD, 1532’ GROUND, BOTTOM HOLE LOCATION: SW SW 18-159N-81W, API – 33-009-02480
Nov. 4
#39381 - BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP, DEVILS BACKBONE 3C UTFH, NE NW 14-152N-97W, MCKENZIE CO., 320’ FNL AND 2501’ FWL, DEVELOPMENT, ‘CONFIDENTIAL’, WESTBERG, 2201’ GROUND, BOTTOM HOLE LOCATION: SW SE 23-152N-97W, API – 33-053-09941
#39382 - BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP, DEVILS BACKBONE 3B MBH, NE NW 14-152N-97W, MCKENZIE CO., 320’ FNL AND 2469’ FWL, DEVELOPMENT, ‘CONFIDENTIAL’ WESTBERG, 2203’ GROUND, BOTTOM HOLE LOCATION: SE SW 23-152N-97W, API – 33-053-09942
#39383 - BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP, DEVILS BACKBONE 3A UTFH, NE NW 14-152N-97W, MCKENZIE CO., 320’ FNL AND 2437’ FWL, DEVELOPMENT, ‘CONFIDENTIAL’ WESTBERG, 2205’ GROUND, BOTTOM HOLE LOCATION: SE SW 23-152N-97W, API – 33-053-09943
#39384 - BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP, DEVILS BACKBONE 1B UTFH, NE NW 14-152N-97W, MCKENZIE CO., 320’ FNL AND 2405’ FWL, DEVELOPMENT, ‘CONFIDENTIAL’ WESTBERG, 2206’ GROUND, BOTTOM HOLE LOCATION: SW SW 23-152N-97W, API – 33-053-09944
#39385 - BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP, WATCHMAN PEAK 4-8-11TFH, NE NW 14-152N-97W, MCKENZIE CO., 320’ FNL AND 2373 FWL, DEVELOPMENT, ‘CONFIDENTIAL’ WESTBERG, 2206’ GROUND, BOTTOM HOLE LOCATION: LOT 3, 2-152N-97W, API – 33-053-09945
#39386 - BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP, WATCHMAN PEAK 3-8-11MBH, NE NW 14-152N-97W, MCKENZIE CO., 320’ FNL AND 2341 FWL, DEVELOPMENT, ‘CONFIDENTIAL’ WESTBERG, 2206’ GROUND, BOTTOM HOLE LOCATION: LOT 3, 2-152N-97W, API – 33-053-09946
#39387 - BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP, WATCHMAN PEAK 2-8-11TFH, NE NW 14-152N-97W, MCKENZIE CO., 320’ FNL AND 2309 FWL, DEVELOPMENT, ‘CONFIDENTIAL’ WESTBERG, 2206’ GROUND, BOTTOM HOLE LOCATION: LOT 4, 2-152N-97W, API – 33-053-09947
#39388 - BURLINGTON RESOURCES OIL & GAS COMPANY LP, WATCHMAN PEAK 1-8-11MBH, NE NW 14-152N-97W, MCKENZIE CO., 320’ FNL AND 2277 FWL, DEVELOPMENT, ‘CONFIDENTIAL’ WESTBERG, 2205’ GROUND, BOTTOM HOLE LOCATION: LOT 4, 2-152N-97W, API – 33-053-09948