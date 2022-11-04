Oct. 31

#39359 - CONTINENTAL RESOURCES, INC., ARTHUR 3-12HSL1, SW SW 12-146N-97W, DUNN CO., 500’ FSL AND 887’ FWL, DEVELOPMENT, ‘CONFIDENTIAL’, LITTLE KNIFE, 2551’ GROUND, BOTTOM HOLE LOCATION: LOT 4, 1-146N-97W, API – 33-025-04578



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