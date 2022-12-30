#39527 - PETRO-HUNT, L.L.C., BURIAN 144-98-15B-22-2H, NE NE 15-144N-98W, BILLINGS CO., 375’ FNL AND 1250’ FEL, DEVELOPMENT, ‘CONFIDENTIAL’, LITTLE KNIFE, 2605’ GROUND, BOTTOM HOLE LOCATION: SE SW 22-144N-98W, API – 33-007-01930, PROPOSING DRILL-BACK OUTSIDE OF THE SPACING UNIT
#39528 - PETRO-HUNT, L.L.C., BURIAN 144-98-15A-22-3H, NE NE 15-144N-98W, BILLINGS CO., 375’ FNL AND 1215’ FEL, DEVELOPMENT, ‘CONFIDENTIAL’, LITTLE KNIFE, 2605’ GROUND, BOTTOM HOLE LOCATION: SE SE 22-144N-98W, API – 33-007-01931
#39529 - HENRY HILL OIL SERVICES, LLC, SCHNEIDERMAN 1 SWD, NW SW 20-150N-99W, MCKENZIE CO., 2112' FSL AND 611' FWL, SALT WATER DISPOSAL, SOUTH TOBACCO GARDEN, 'CONFIDENTIAL', 2185' GROUND, API – 33-053-09968
#39530 - PETRO-HUNT, L.L.C., BURIAN 144-98-15B-22-1H, NE NW 15-144N-98W, BILLINGS CO., 460’ FNL AND 1725’ FWL, DEVELOPMENT, ‘CONFIDENTIAL’, LITTLE KNIFE, 2554’ GROUND, BOTTOM HOLE LOCATION: SW SW 22-144N-98W, API – 33-007-01932, PROPOSING DRILL-BACK OUTSIDE OF THE SPACING UNIT
Dec 28
#39531 - GRAYSON MILL OPERATING, LLC, CHARLES 3-10 3H, LOT 4, 3-154N-101W, WILLIAMS CO., 271’ FNL AND 685’ FWL, DEVELOPMENT, TODD, 2145’ GROUND, API – 33-105-05955
#39532 - GRAYSON MILL OPERATING, LLC, CHARLES 3-10 4H, LOT 4, 3-154N-101W, WILLIAMS CO., 241’ FNL AND 685’ FWL, DEVELOPMENT, TODD, 2145’ GROUND, API – 33-105-05956
#39533 - GRAYSON MILL OPERATING, LLC, CHARLES 3-10 5H, LOT 4, 3-154N-101W, WILLIAMS CO., 211’ FNL AND 685’ FWL, DEVELOPMENT, TODD, 2145’ GROUND, API – 33-105-05957
Dec 29
#39534 - HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC, EN-PERSON A- 156-94-1522H-2, NE NE 15-156N94W, MOUNTRAIL CO., 588’ FNL AND 566’ FEL, DEVELOPMENT, MANITOU, 2278’ GROUND, API – 33-061-05105
#39535 - HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC, EN-PERSON A- 156-94-1522H-3, NE NE 15-156N94W, MOUNTRAIL CO., 588’ FNL AND 533’ FEL, DEVELOPMENT, MANITOU, 2278’ GROUND, API – 33-061-05106
#39536 - HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC, EN-PERSON A- 156-94-1522H-4, NE NE 15-156N94W, MOUNTRAIL CO., 588’ FNL AND 500’ FEL, DEVELOPMENT, MANITOU, 2278’ GROUND, API – 33-061-05107
#39537 - HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC, EN-ENGER- 156-94-1423H-8, NE NE 15-156N-94W, MOUNTRAIL CO., 588’ FNL AND 467’ FEL, DEVELOPMENT, BIG BUTTE, 2278’ GROUND, API – 33-061-05108
#39538 - HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC, EN-ENGER- 156-94-1423H-7, NE NE 15-156N-94W, MOUNTRAIL CO., 588’ FNL AND 434’ FEL, DEVELOPMENT, BIG BUTTE, 2278’ GROUND, API – 33-061-05109