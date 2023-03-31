Oil Permits

March 24
#28829 - PETRO-HUNT DAKOTA, LLC, ARSENAL FEDERAL 149-102-17A-20-3H, SESE 08-149N102W, MCKENZIE CO.
#28831 - PETRO-HUNT DAKOTA, LLC, ARSENAL FEDERAL 149-102-17A-20-2H, SESE 08-149N102W, MCKENZIE CO.
#37262 - WHITING OIL AND GAS CORPORATION, WILSON FEDERAL 31-15H, NENE 15-148N-99W,
MCKENZIE CO.
March 27
#39754 - GRAYSON MILL OPERATING, LLC, CUDA 14-26F 1H, SE SE 11-154N-104W, WILLIAMS CO.,
398’ FSL AND 610’ FEL, DEVELOPMENT, ROUND PRAIRIE, 2148’ GROUND,
API – 33-105-06030, LOCATION OUTSIDE OF SPACING UNIT
#39755 - GRAYSON MILL OPERATING, LLC, CUDA 14-26F 2H, SE SE 11-154N-104W, WILLIAMS CO.,
398’ FSL AND 580’ FEL, DEVELOPMENT, ROUND PRAIRIE, 2147’ GROUND,
API – 33-105-06031, LOCATION OUTSIDE OF SPACING UNIT
#39756 - GRAYSON MILL OPERATING, LLC, CUDA 14-26F XE 1H, SE SE 11-154N-104W, WILLIAMS
CO., 398’ FSL AND 550’ FEL, DEVELOPMENT, ROUND PRAIRIE, 2146’ GROUND,
API – 33-105-06032, LOCATION OUTSIDE OF SPACING UNIT
March 28
#39757 - EOG RESOURCES, INC., MANDAREE 146-1016H, NE NW 10-149N-94W, MCKENZIE CO.,
227’ FNL AND 1505’ FWL, DEVELOPMENT, PHAELENS BUTTE, 2287’ GROUND,
API – 33-053-10012, PROPOSING DRILL-BACK OUTSIDE OF SPACING UNIT
#39758 - EOG RESOURCES, INC., MANDAREE 120-1015H, NE NW 10-149N-94W, MCKENZIE CO.,
227’ FNL AND 1555’ FWL, DEVELOPMENT, PHAELENS BUTTE, 2285’ GROUND,
API – 33-053-10013, PROPOSING DRILL-BACK OUTSIDE OF SPACING UNIT
#39759 - EOG RESOURCES, INC., MANDAREE 119-1015H, NE NW 10-149N-94W, MCKENZIE CO.,
227’ FNL AND 1605’ FWL, DEVELOPMENT, PHAELENS BUTTE, 2283’ GROUND,
API – 33-053-10014, PROPOSING DRILL-BACK OUTSIDE OF SPACING UNIT
#39760 - EOG RESOURCES, INC., MANDAREE 21-1015H, NE NW 10-149N-94W, MCKENZIE CO.,
227’ FNL AND 1655’ FWL, DEVELOPMENT, PHAELENS BUTTE, 2283’ GROUND,
API – 33-053-10015, PROPOSING DRILL-BACK OUTSIDE OF SPACING UNIT
#39761 - GRAYSON MILL OPERATING, LLC, ORVILLE 4-9 6H, LOT 4, 4-154N-101W, WILLIAMS
CO., 288’ FNL AND 475’ FWL, DEVELOPMENT, TODD, 2130’ GROUND, API – 33-105-06033
March 29
#39763 - WPX ENERGY WILLISTON, LLC, SARAH YELLOW WOLF 22-27HA, NE NW 22-149N-91W,
DUNN CO., 916’ FNL AND 2293’ FWL, DEVELOPMENT, ‘CONFIDENTIAL’, HEART
BUTTE, 2095’ GROUND, BOTTOM HOLE LOCATION: SE SW 27-149N-91W,
API – 33-025-04673
#39764 - WPX ENERGY WILLISTON, LLC, SARAH YELLOW WOLF 22-27HX, NE NW 22-149N-91W,
DUNN CO., 896’ FNL AND 2316’ FWL, DEVELOPMENT, ‘CONFIDENTIAL’, HEART
BUTTE, 2091’ GROUND, BOTTOM HOLE LOCATION: SW SW 27-149N-91W,
API – 33-025-04674
#39765 - WPX ENERGY WILLISTON, LLC, SARAH YELLOW WOLF 22-27HY, NE NW 22-149N-91W,
DUNN CO., 857’ FNL AND 2362’ FWL, DEVELOPMENT, ‘CONFIDENTIAL’, HEART
BUTTE, 2087’ GROUND, BOTTOM HOLE LOCATION: SE SW 27-149N-91W,
API – 33-025-04675
#39766 - WPX ENERGY WILLISTON, LLC, SARAH YELLOW WOLF 22-27HZ, NE NW 22-149N-91W,
DUNN CO., 838’ FNL AND 2384’ FWL, DEVELOPMENT, ‘CONFIDENTIAL’, HEART
BUTTE, 2087’ GROUND, BOTTOM HOLE LOCATION: SE SE 27-149N-91W,
API – 33-025-04676
#39767 - WPX ENERGY WILLISTON, LLC, SARAH YELLOW WOLF 22-27HE, NE NW 22-149N-91W,
DUNN CO., 818’ FNL AND 2407’ FWL, DEVELOPMENT, ‘CONFIDENTIAL’, HEART
BUTTE, 2087’ GROUND, BOTTOM HOLE LOCATION: SE SE 27-149N-91W,
API – 33-025-04677
#39768 - MARATHON OIL COMPANY, QUINCY 11-17H, NW NE 18-145N-93W, DUNN CO., 432’ FNL
AND 1470’ FEL, DEVELOPMENT, LAKE ILO, 2210’ GROUND, API – 33-025-04678,
LOCATION OUTSIDE OF SPACING UNIT
#39769 - MARATHON OIL COMPANY, MIDDLETON 41-18H, NW NE 18-145N-93W, DUNN CO.,432’
FNL AND 1510’ FEL, DEVELOPMENT, BAILEY, 2209’ GROUND, API – 33-025-04679,
PROPOSING DRILL-BACK OUTSIDE OF SPACING UNIT
#39770 - MARATHON OIL COMPANY, EBELTOFT 41-18H, NW NE 18-145N-93W, DUNN CO.,432’
FNL AND 1550’ FEL, DEVELOPMENT, BAILEY, 2210’ GROUND, API – 33-025-04680,
PROPOSING DRILL-BACK OUTSIDE OF SPACING UNIT
#39771 - MARATHON OIL COMPANY, BEVERLY 31-18TFH, NW NE 18-145N-93W, DUNN CO.,432’
FNL AND 1590’ FEL, DEVELOPMENT, BAILEY, 2210’ GROUND, API – 33-025-04681,
PROPOSING DRILL-BACK OUTSIDE OF SPACING UNIT