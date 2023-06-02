Oil Permits Jun 2, 2023 Jun 2, 2023 Updated 1 hr ago Comments Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save 5/30/23#39927 - NEPTUNE OPERATING LLC, FRITZ 20-29-32 #3H, NE NE 20-150N-101W, MCKENZIECO., 490’ FNL AND 375’ FEL, DEVELOPMENT, ‘CONFIDENTIAL’, PRONGHORN, 2224’GROUND, BOTTOM HOLE LOCATION: SE SE 32-150N-101W API – 33-053-10066,PROPOSING DRILL-BACK OUTSIDE OF SPACING UNIT#39928 - NEPTUNE OPERATING LLC, FRITZ 20-29-32 #2H, NE NE 20-150N-101W, MCKENZIECO., 523’ FNL AND 375’ FEL, DEVELOPMENT, ‘CONFIDENTIAL’, PRONGHORN, 2222’GROUND, BOTTOM HOLE LOCATION: SW SE 32-150N-101W API – 33-053-10067,PROPOSING DRILL-BACK OUTSIDE OF SPACING UNIT#39929 - NEPTUNE OPERATING LLC, JACOBSON 17-8-5 #3H, NE NE 20-150N-101W, MCKENZIECO., 556’ FNL AND 375’ FEL, DEVELOPMENT, ‘CONFIDENTIAL’, PRONGHORN, 2224’GROUND, BOTTOM HOLE LOCATION: LOT 1, 5-150N-101W API – 33-053-10068,LOCATION OUTSIDE OF SPACING UNIT#39930 - NEPTUNE OPERATING LLC, JACOBSON 17-8-5 #2H, NE NE 20-150N-101W, MCKENZIECO., 589’ FNL AND 375’ FEL, DEVELOPMENT, ‘CONFIDENTIAL’, PRONGHORN, 2224’GROUND, BOTTOM HOLE LOCATION: LOT 2, 5-150N-101W API – 33-053-10069,LOCATION OUTSIDE OF SPACING UNIT6/1/23#39931 - HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC, RS-JUMA-156-92-1131H-4, NE NW 14-156N92W, MOUNTRAIL CO., 397’ FNL AND 1626’ FWL, DEVELOPMENT, ALGER, 2323’GROUND, API – 33-061-05187, LOCATION OUTSIDE OF SPACING UNIT#39932 - HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC, RS-FELDMAN-156-92-1423H-3, NE NW 14-156N92W, MOUNTRAIL CO., 397’ FNL AND 1593’ FWL, DEVELOPMENT, ROSS, 2321’GROUND, API – 33-061-05188, PROPOSING DRILL-BACK OUTSIDE OF SPACING UNIT#39933 - HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC, RS-JUMA-156-92-1131H-3, NE NW 14-156N92W, MOUNTRAIL CO., 397’ FNL AND 1560’ FWL, DEVELOPMENT, ALGER, 2323’GROUND, API – 33-061-05189, LOCATION OUTSIDE OF SPACING UNIT#39934 - HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC, RS-FELDMAN-156-92-1423H-2, NE NW 14-156N92W, MOUNTRAIL CO., 397’ FNL AND 1527’ FWL, DEVELOPMENT, ROSS, 2323’GROUND, API – 33-061-05190, PROPOSING DRILL-BACK OUTSIDE OF SPACING UNIT#39935 - HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC, RS-JUMA-156-92-1131H-2, NE NW 14-156N92W, MOUNTRAIL CO., 397’ FNL AND 1494’ FWL, DEVELOPMENT, ALGER, 2323’GROUND, API – 33-061-05191, LOCATION OUTSIDE OF SPACING UNIT#39936 - HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC, RS-FELDMAN-LW-156-92-1423H-1, NE NW14-156N-92W, MOUNTRAIL CO., 397’ FNL AND 1461’ FWL, DEVELOPMENT, ALGER,2321’ GROUND, API – 33-061-05192 Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Tags Computer Programming Linguistics Load comments