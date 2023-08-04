Oil Permits Aug 4, 2023 Aug 4, 2023 Updated Aug 4, 2023 Comments Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save July 28, 2023#40085 - KODA RESOURCES OPERATING, LLC, BOCK 34-1 SWD, SESE 34-161N-102W, DIVIDE CO.,343' FSL AND 525' FEL, SALT WATER DISPOSAL, DANEVILLE, 'CONFIDENTIAL', 2073'GROUND, API – 33-023-01498August 1, 2023#40086 - PHOENIX OPERATING, LLC, JEAN FERRARI 26-35-2 1H, NE NW 26-160N-100W, DIVIDECO., 310’ FNL AND 1800’ FWL, DEVELOPMENT, SMOKY BUTTE, 2068’ GROUND,API – 33-023-01499, PROPOSING DRILL-BACK OUTSIDE OF SPACING UNIT#40087 - PHOENIX OPERATING, LLC, JEAN FERRARI 26-35-2 2H, NE NW 26-160N-100W, DIVIDECO., 310’ FNL AND 1830’ FWL, DEVELOPMENT, SMOKY BUTTE, 2067’ GROUND,API – 33-023-01500, PROPOSING DRILL-BACK OUTSIDE OF SPACING UNIT#40088 - PHOENIX OPERATING, LLC, JEAN FERRARI 26-35-2 3H, NE NW 26-160N-100W, DIVIDECO., 310’ FNL AND 1860’ FWL, DEVELOPMENT, SMOKY BUTTE, 2066’ GROUND,API – 33-023-01501, PROPOSING DRILL-BACK OUTSIDE OF SPACING UNIT#40089 - PHOENIX OPERATING, LLC, JEAN FERRARI 26-35-2 4H, NE NW 26-160N-100W, DIVIDECO., 310’ FNL AND 1890’ FWL, DEVELOPMENT, SMOKY BUTTE, 2064’ GROUND,API – 33-023-01502, PROPOSING DRILL-BACK OUTSIDE OF SPACING UNITAugust 2, 2023#40090 - CONTINENTAL RESOURCES, INC., GIBB 7-24H1, SE SE 24-156N-95W, WILLIAMS CO., 338’FSL AND 300’ FEL, DEVELOPMENT, ‘CONFIDENTIAL’, BEAVER LODGE, 2391’ GROUND,BOTTOM HOLE LOCATION: SW SW 23-156N-95W, API – 33-105-06114August 3, 2023#40091 - WHITING OIL AND GAS CORPORATION, SANISH BAY W 5293 34-1 3T, NE SE 01-152N93W, MOUNTRAIL CO., 2020’ FSL AND 600’ FEL, DEVELOPMENT, ‘CONFIDENTIAL’,SANISH, 1953’ GROUND, BOTTOM HOLE LOCATION: LOT 4, 03-152N-93W,API – 33-061-05208#40092 - WHITING OIL AND GAS CORPORATION, SANISH BAY W 5293 34-1 4B, NE SE 01-152N93W, MOUNTRAIL CO., 1987’ FSL AND 600’ FEL, DEVELOPMENT, ‘CONFIDENTIAL’,SANISH, 1954’ GROUND, BOTTOM HOLE LOCATION: LOT 4, 03-152N-93W,API – 33-061-05209#40093 - WHITING OIL AND GAS CORPORATION, SANISH BAY W 5293 34-1 5T, NE SE 01-152N93W, MOUNTRAIL CO., 1954’ FSL AND 600’ FEL, DEVELOPMENT, ‘CONFIDENTIAL’,SANISH, 1957’ GROUND, BOTTOM HOLE LOCATION: SW NW 03-152N-93W,API – 33-061-05210#40094 - WHITING OIL AND GAS CORPORATION, SANISH BAY W 5293 34-1 6B, NE SE 01-152N93W, MOUNTRAIL CO., 1921’ FSL AND 600’ FEL, DEVELOPMENT, ‘CONFIDENTIAL’,SANISH, 1959’ GROUND, BOTTOM HOLE LOCATION: NW SW 03-152N-93W,API – 33-061-05211#40095 - WHITING OIL AND GAS CORPORATION, SANISH BAY W 5293 34-1 7T, NE SE 01-152N93W, MOUNTRAIL CO., 1888’ FSL AND 600’ FEL, DEVELOPMENT, ‘CONFIDENTIAL’,SANISH, 1961’ GROUND, BOTTOM HOLE LOCATION: NW SW 03-152N-93W,API – 33-061-05212#40096 - WHITING OIL AND GAS CORPORATION, SANISH BAY W 5293 34-1 8B, NE SE 01-152N93W, MOUNTRAIL CO., 1855’ FSL AND 600’ FEL, DEVELOPMENT, ‘CONFIDENTIAL’,SANISH, 1964’ GROUND, BOTTOM HOLE LOCATION: LOT 5, 03-152N-93W,API – 33-061-05213 Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Tags Computer Programming Inorganic Chemistry Chemistry Zoology Hydrography Business Load comments