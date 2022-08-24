Oil permits approved

August 17, 2022#39171 — LIBERTY RESOURCES MANAGEMENT COMPANY, SW NW 16-158N-93W, MOUNTRAIL CO., 2128’ FNL ENGET LAKE, 2392’ GROUND, API – 33-061-05045
#39172 — LIBERTY RESOURCES MANAGEMENT COMPANY, SW NW 16-158N-93W, MOUNTRAIL CO., 2163’ FNL ENGET LAKE, 2392’ GROUND, API – 33-061-05046
#39173 — LIBERTY RESOURCES MANAGEMENT COMPANY, SW NW 16-158N-93W, MOUNTRAIL CO., 2198’ FNL ENGET LAKE, 2392’ GROUND, API – 33-061-05047
#39174 — LIBERTY RESOURCES MANAGEMENT COMPANY, SW NW 16-158N-93W, MOUNTRAIL CO., 2233’ FNL LLC, ALTON N 158-93-16-14-1MBHX, AND 455’ FWL, DEVELOPMENT, LLC, ALTON N 158-93-16-14-2MBHX, AND 455’ FWL, DEVELOPMENT, LLC, SYLVIA N 158-93-16-14-3MBHX, AND 455’ FWL, DEVELOPMENT, LLC, SYLVIA N 158-93-16-14-4MBHX, AND 455’ FWL, DEVELOPMENT, ENGET LAKE, 2392’ GROUND, API – 33-061-05048
#39175 — CONTINENTAL RESOURCES, INC., CLYDE HAUGE 4-13H, SE SE 12-155N-97W, WILLIAMS CO., 350’ FSL AND 946’ FEL, DEVELOPMENT, ‘CONFIDENTIAL’, DOLLAR JOE, 2202’ GROUND, BOTTOM HOLE LOCATION: SW SE 24-155N-97W, API – 33-105-05835
#39176 — CONTINENTAL RESOURCES, INC., CLYDE HAUGE 5-13H, SE SE 12-155N-97W, WILLIAMS CO., 350’ FSL AND 901’ FEL, DEVELOPMENT, ‘CONFIDENTIAL’, DOLLAR JOE, 2201’ GROUND, BOTTOM HOLE LOCATION: SW SE 24-155N-97W, API – 33-105-05836
#39177 — HUNT OIL COMPANY, ALEXANDRIA 161-100-24 SWD 1, SWSE 24-161N-100W, DIVIDE CO., 400’ FSL AND 1945’ FEL, SALT WATER DISPOSAL, ALEXANDRIA, ‘CONFIDENTIAL’, 2215’ GROUND, API #33-023-01470
#39178 — CONTINENTAL RESOURCES, INC., CLYDE HAUGE 6-13H, SE SE 12-155N-97W, WILLIAMS CO., 350’ FSL AND 856’ FEL, DEVELOPMENT, ‘CONFIDENTIAL’, DOLLAR JOE, 2201’ GROUND, BOTTOM HOLE LOCATION: SE SE 24-155N-97W, API – 33-105-05837
August 19, 2022
#39179 — MARATHON OIL COMPANY, CINNINGER 14-32TFH, SW SW 32-146N-94W, DUNN CO., 638’ FSL AND 783’ FWL, DEVELOPMENT, BAILEY, 2271’ GROUND, API – 33-025-04535
#39180 — MARATHON OIL COMPANY, THORSTEIN 14-32H, SW SW 32-146N-94W, DUNN CO., 638’ FSL AND 743’ FWL, DEVELOPMENT, BAILEY, 2272’ GROUND, API – 33-025-04536
#39181 — MARATHON OIL COMPANY, JACK 44-31TFH, SW SW 32-146N-94W, DUNN CO., 638’ FSL AND 703’ FWL, DEVELOPMENT, KILLDEER, 2272’ GROUND, API – 33-025-04537
August 22, 2022
#39182 — RAGNAR EXPLORATION, LLC, DANNESKJOLD 1-21H, NW NW 28-139N-100W, BILLINGS CO., 304’ FNL AND 354’ FWL, DEVELOPMENT, ‘CONFIDENTIAL’, FRYBURG, 2691’ GROUND, BOTTOM HOLE LOCATION: NW NW 28-139N-100W, API – 33-007-01927
#39183 — RAGNAR EXPLORATION, LLC, DAGNY 1-2H, SE SW 35-139N-100W, BILLINGS CO., 260’ FSL AND 2610’ FWL, DEVELOPMENT, ‘CONFIDENTIAL’, NORWEGIAN CREEK, 2702’ GROUND, BOTTOM HOLE LOCATION: SW SW 2-138N-100W, API – 33-007-01928
#39184 — RAGNAR EXPLORATION, LLC, GALT 1-22H, NE NE 28-139N-100W, BILLINGS CO., 292’ FNL AND 490’ FEL, DEVELOPMENT, ‘CONFIDENTIAL, FRYBURG, 2696’ GROUND, BOTTOM HOLE LOCATION: NE NW 22-139N-100W, API – 33-007-01929
August 23, 2022
#39185 — GRAYSON MILL OPERATING, LLC, JAY 24-13 5H, NE NE 25-153N-98W, MCKENZIE CO., 220’ FNL AND 754’ FEL, DEVELOPMENT, BANKS, 2215’ GROUND, API – 33-053-09902
#39186 — GRAYSON MILL OPERATING, LLC, JAY 24-13F 4TFH, NE NE 25-153N-98W, MCKENZIE CO., 220’ FNL AND 724’ FEL, DEVELOPMENT, BANKS, 2215’ GROUND, API – 33-053-09903
#39187 — GRAYSON MILL OPERATING, LLC, JAY 24-13F 3H, NE NE 25-153N-98W, MCKENZIE CO., 220’ FNL AND 694’ FEL, DEVELOPMENT, BANKS, 2215’ GROUND, API – 33-053-09904
#39188 — GRAYSON MILL OPERATING, LLC, JAY 24-13F 2TFH, NE NE 25-153N-98W, MCKENZIE CO., 220’ FNL AND 664’ FEL, DEVELOPMENT, BANKS, 2214’ GROUND, API – 33-053-09905
#39189 — OVINTIV USA INC., ROLFSRUD 152-96-32-29-4H, SE SE 32-152N-96W, MCKENZIE CO., 1072’ FSL AND 600’ FEL, DEVELOPMENT, ‘CONFIDENTIAL’,WESTBERG, 2274’ GROUND, BOTTOM HOLE LOCATION: NE NW 29-152N-96W, API – 33-053-09906
#39190 — OVINTIV USA INC., ROLFSRUD 152-96-32-29-15H, SE SE 32-152N-96W, MCKENZIE CO., 1047’ FSL AND 600’ FEL, DEVELOPMENT, ‘CONFIDENTIAL’, WESTBERG, 2274’ GROUND, BOTTOM HOLE LOCATION: NE NW 29-152N-96W, API – 33-053-09907
#39191 — OVINTIV USA INC., ROLFSRUD 152-96-32-29-5H, SE SE 32-152N-96W, MCKENZIE CO., 1022’ FSL AND 600’ FEL, DEVELOPMENT, ‘CONFIDENTIAL’, WESTBERG, 2274’ GROUND, BOTTOM HOLE LOCATION: NW NE 29-152N-96W, API – 33-053-09908
#39192 — OVINTIV USA INC., ROLFSRUD 152-96-32-29-16H, SE SE 32-152N-96W, MCKENZIE CO., 997’ FSL AND 600’ FEL, DEVELOPMENT, ‘CONFIDENTIAL’, WESTBERG, 2275’ GROUND, BOTTOM HOLE LOCATION: NW NE 29-152N-96W, API – 33-053-09909