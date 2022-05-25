#38954 - OVINTIV PRODUCTION INC., ANDERSON FEDERAL 152-96-9-4-5H, NW NE 16-152N-96W, MCKENZIE CO., 995’ FNL AND 2120’ FEL, DEVELOPMENT, ‘CONFIDENTIAL’, WESTBERG, BOTTOM HOLE LOCATION: LOT 1, 4-152N-96W, 2419’ GROUND, API – 33-053-09876
#38955 - OVINTIV PRODUCTION INC., ANDERSON FEDERAL 152-96-9-4-6H, NW NE 16-152N-96W, MCKENZIE CO., 995’ FNL AND 2160’ FEL, DEVELOPMENT, ‘CONFIDENTIAL’, WESTBERG, BOTTOM HOLE LOCATION: LOT 2, 4-152N-96W, 2420’ GROUND, API – 33-053-09877
#38956 - OVINTIV PRODUCTION INC., ANDERSON FEDERAL 152-96-9-4-13H, NW NE 16-152N-96W, MCKENZIE CO., 995’ FNL AND 2140’ FEL, DEVELOPMENT, ‘CONFIDENTIAL’, WESTBERG, BOTTOM HOLE LOCATION: LOT 2, 4-152N-96W, 2419’ GROUND, API – 33-053-09878
#38957 - KODA RESOURCES OPERATING, LLC, STOUT 1622-1BH, NE NE 16-160N-102W, DIVIDE CO., 309’ FNL AND 367’ FEL, DEVELOPMENT, FERTILE VALLEY, 2120’ GROUND, API – 33-023-01461
#38958 - KODA RESOURCES OPERATING, LLC, STOUT 1604-2BH, NE NE 16-160N-102W, DIVIDE CO., 339’ FNL AND 368’ FEL, DEVELOPMENT, FERTILE VALLEY, 2122’ GROUND, API – 33-023-01462
#38959 - KODA RESOURCES OPERATING, LLC, STOUT 1603-3BH, NE NE 16-160N-102W, DIVIDE CO., 369’ FNL AND 368’ FEL, DEVELOPMENT, FERTILE VALLEY, 2125’ GROUND, API – 33-023-01463
#38960 - RIMROCK OIL & GAS WILLISTON LLC, CHARGING EAGLE 13-10-6H, SW SW 10-147N92W, DUNN CO., 351’ FSL AND 563’ FWL, DEVELOPMENT, HEART BUTTE, ‘CONFIDENTIAL’, BOTTOM HOLE LOCATION: LOT 1, 4-147N-92W, 1953’ GROUND, API – 33-025-04477
#38961 - RIMROCK OIL & GAS WILLISTON LLC, CHARGING EAGLE 13-10-5H, SW SW 10-147N92W, DUNN CO., 351’ FSL AND 533’ FWL, DEVELOPMENT, HEART BUTTE, ‘CONFIDENTIAL’, BOTTOM HOLE LOCATION: NW NE 4-147N-92W, 1949’ GROUND, API – 33-025-04478
#38962 - RIMROCK OIL & GAS WILLISTON LLC, CHARGING EAGLE 13-10-4H, SW SW 10-147N92W, DUNN CO., 351’ FSL AND 503’ FWL, DEVELOPMENT, HEART BUTTE, ‘CONFIDENTIAL’, BOTTOM HOLE LOCATION: LOT 2, 4-147N-92W, 1944’ GROUND, API – 33-025-04479
#38963 - RIMROCK OIL & GAS WILLISTON LLC, CHARGING EAGLE 13-10-3H, SW SW 10-147N92W, DUNN CO., 351’ FSL AND 473’ FWL, DEVELOPMENT, HEART BUTTE, ‘CONFIDENTIAL’, BOTTOM HOLE LOCATION: LOT 3, 4-147N-92W, 1934’ GROUND, API – 33-025-04480
#38964 - RIMROCK OIL & GAS WILLISTON LLC, CHARGING EAGLE 13-10-2H, SW SW 10-147N92W, DUNN CO., 351’ FSL AND 443’ FWL, DEVELOPMENT, HEART BUTTE, ‘CONFIDENTIAL’, BOTTOM HOLE LOCATION: LOT 3, 4-147N-92W, 1929’ GROUND, API – 33-025-04481
#38965 - EOG RESOURCES, INC., MANDAREE 148-0916H, NWNW 10-149N-94W, MCKENZIE CO., 524’ FNL AND 373’ FWL, DEVELOPMENT, SQUAW CREEK, 2304’ GROUND, API – 33-053-09879
#38966 - EOG RESOURCES, INC., MANDAREE 48-1015H, NWNW 10-149N-94W, MCKENZIE CO., 516’ FNL AND 334’ FWL, DEVELOPMENT, SQUAW CREEK, 2304’ GROUND, API – 33-053-09880
#38967 - HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC, GO-ASLAKSON- 156-97-2734H-6, SE SW 22-156N97W, WILLIAMS CO., 427’ FSL AND 2400’ FWL, DEVELOPMENT, DOLLAR JOE, 2270’ GROUND, API – 33-105-05749
#38968 - HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC, GO-ASLAKSON- 156-97-2734H-5, SE SW 22-156N97W, WILLIAMS CO., 427’ FSL AND 2367’ FWL, DEVELOPMENT, DOLLAR JOE, 2270’ GROUND, API – 33-105-05750
#38969 - HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC, GO-ASLAKSON- 156-97-2734H-4, SE SW 22-156N97W, WILLIAMS CO., 427’ FSL AND 2334’ FWL, DEVELOPMENT, DOLLAR JOE, 2270’ GROUND, API – 33-105-05751
#38970 - HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC, GO-ASLAKSON- 156-97-2734H-3, SE SW 22-156N97W, WILLIAMS CO., 427’ FSL AND 2301’ FWL, DEVELOPMENT, DOLLAR JOE, 2270’ GROUND, API – 33-105-05752
#38971 - HESS BAKKEN INVESTMENTS II, LLC, GO-ASLAKSON- 156-97-2734H-2, SE SW 22-156N97W, WILLIAMS CO., 427’ FSL AND 2268’ FWL, DEVELOPMENT, DOLLAR JOE, 2270’ GROUND, API – 33-105-05753
#38972 - SINCLAIR OIL & GAS COMPANY, HARRIS FEDERAL 3-31H, NE SE 31-147N-97W, DUNN CO., 1843’’ FSL AND 930’ FEL, DEVELOPMENT, ‘CONFIENTIAL’, LONE BUTTE, 2469’ GROUND, BOTTOM HOLE LOCATION: NW NE 30-147N-97W, API – 33-025-04482
#38973 - SINCLAIR OIL & GAS COMPANY, HARRIS FEDERAL 4-31H, NE SE 31-147N-97W, DUNN CO., 1839’’ FSL AND 885’ FEL, DEVELOPMENT, ‘CONFIENTIAL’, LONE BUTTE, 2470’ GROUND, BOTTOM HOLE LOCATION: NE NE 31-147N-97W, API – 33-025-04483